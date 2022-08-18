В Мурманскую область привезли партию семечек с сорняком

В начале августа специалисты Россельхознадзора обнаружили партию семечек из Краснодарского края, к которой примешался сорняк – амброзия многолетняя.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Мурманской области выявили нарушение фитосанитарных норм. В начале августа специалисты Россельхознадзора обнаружили партию семечек из Краснодарского края, к которой примешался сорняк – амброзия многолетняя.
- Факт выявления карантинного объекта подтвержден гербологическим исследованием, проведенным Ленинградской МВЛ. Вредность сорняка заключается в том, что образует плотные куртины, вытесняя культурные растения, снижает урожайность и качество кормов, продуктивность пастбищ. Пыльца вызывает аллергические заболевания людей, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Напомним: в Мурманской области у оптовиков обнаружили тонну просроченной рыбы.
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