В Апатитах тушили горящие шпалы

Почти через полчаса пожар ликвидировали. На нем работали семь человек. Фото: vk.com/murman01

В 16.17 17 августа пожарные выезжали на возгорание у дома №7 на улице Путейской в Апатитах.

- Произошло возгорание складированных шпал на необорудованной площадке. В результате происшествия выгорели шпалы на площади 10 квадратных метров, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Почти через полчаса пожар ликвидировали. На нем работали семь человек.

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