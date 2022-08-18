В Апатитах тушили горящие шпалы

Почти через полчаса пожар ликвидировали. На нем работали семь человек. Фото: vk.com/murman01
В 16.17 17 августа пожарные выезжали на возгорание у дома №7 на улице Путейской в Апатитах.
- Произошло возгорание складированных шпал на необорудованной площадке. В результате происшествия выгорели шпалы на площади 10 квадратных метров, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Почти через полчаса пожар ликвидировали. На нем работали семь человек.
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