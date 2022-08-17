В Молочном обнаружили озеро из фекалий

Жители поселка Молочный возмущены нарушение природоохранного законодательства. Фото: vk.com/murmanskgroup
Жители поселка Молочный возмущены нарушение природоохранного законодательства. Здесь рядом с улицей Заречной образовалось озеро из фекалий рядом с настоящим озером.
- Мало того, что этот район облюбовали в начале лета и стали разрабатывать незаконно карьер, разрушив главную дорогу ведущую к домам, так теперь еще и это, - сообщает северянка в паблике "Мурманск" (18+).
"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в надзорные органы.
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