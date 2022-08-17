В Мурманской области стартовал сезон любительского лова краба

В Заполярья сформировали пять участков, стоимость путевки варьируется от 800 до 1500 рублей.
Фото: Людмила ШЕКА
16 августа в Мурманской области начался сезон любительского лова камчатского краба, который продлится до 31 декабря. В 2022 году на него выделена квота в 100 тонн.
В Заполярья сформировали пять участков, стоимость путевки варьируется от 800 до 1500 рублей.
Подробнее о крабовом сафари можно прочитать в нашем материале.
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