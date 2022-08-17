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Общество17 августа 2022 13:47

В Мурманской области стартовал сезон любительского лова краба

Он продлится до 31 декабря
Ника СВЕТЛОВА
В Заполярья сформировали пять участков, стоимость путевки варьируется от 800 до 1500 рублей.

В Заполярья сформировали пять участков, стоимость путевки варьируется от 800 до 1500 рублей.

Фото: Людмила ШЕКА

16 августа в Мурманской области начался сезон любительского лова камчатского краба, который продлится до 31 декабря. В 2022 году на него выделена квота в 100 тонн.

В Заполярья сформировали пять участков, стоимость путевки варьируется от 800 до 1500 рублей.

Подробнее о крабовом сафари можно прочитать в нашем материале.

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