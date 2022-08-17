Жители Архангельска выстроились в очередь после открытия магазина H&M

17 августа работу начал H&M в ТРЦ "Титан Арена". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной в России закрылись магазины H&M, сейчас они снова возобновляют работу, но лишь для того, чтобы распродать имеющийся в наличии товар.

17 августа работу начал H&M в ТРЦ "Титан Арена". В день открытия архангелогородцы выстроились в длинную очередь.

Аналогичная картина была в Мурманске.

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