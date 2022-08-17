У станции Имандра в Мурманской области спасли 15-летнего туриста, которому стало плохо

Сейчас подростку ничего не угрожает. Фото: t.me/v_sadchikov/512

В ночь с 16 на 17 августа в Мурманской области спасали 15-летнего подростка из туристической группы, в которую вошли гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Туристы остановились в восьми километрах от станции Имандра, когда одному из них стало плохо.

- Спасатели Мончегорска и фельдшер скорой медицинской помощи ночью выдвинулись на спасательном катере к месту вызова, не дожидаясь утра и возможности направления вертолета. Через 2 часа спасатели были на базе, юношу доставили в приемный покой Мончегорской центральной больницы, - рассказал глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков.

Туристы остановились в восьми километрах от станции Имандра, когда одному из них стало плохо. Фото: t.me/v_sadchikov/512

Сейчас подростку ничего не угрожает.

Напомним: 16 августа спецборт вылетал в Терский район Мурманской области, где туристу понадобилась помощь.

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