Из природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний» эвакуировали пожилую туристку

С 9 по 13 августа длился природоохранный рейд сотрудников Регионального центра лесного и экологического контроля. Фото: vk.com/ecology_51

С 9 по 13 августа длился природоохранный рейд сотрудников Регионального центра лесного и экологического контроля, которые посетили природный парк полуостровов Средний и Рыбачий. На особо охраняемой территории нашли незаконные свалки мусора, которые оставили туристы.

- Во время рейда осуществлялась проверка регистрации на посещение, проводилась разъяснительная работа с гостями парка. Государственные инспектора участвовали в поиске пропавших туристов и эвакуации пожилой посетительнице, которой потребовалась помощи, - сообщили в минприроды Мурманской области.

На особо охраняемой территории нашли незаконные свалки мусора, которые оставили туристы. Фото: vk.com/ecology_51

Напомним: на полуострове Средний нашли семью из Екатеринбурга, пропавшую после поездки в Териберку.

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