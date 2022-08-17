В четверг воздух в Мурманской области прогреется до +25

Два дня подряд в Мурманской области стоит аномальное тепло, 16 и 17 августа были обновлены суточные температурные рекорды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Два дня подряд в Мурманской области стоит аномальное тепло, 16 и 17 августа были обновлены суточные температурные рекорды. 18 числа погода чуть изменится.

- Ожидается переменная облачность. Дождь, местами сильный. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +14+19° в течение суток, днем местами +20+25°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

Напомним: ученые объяснили причины желтеющих берез и черных ягод рябины в Мурманской области.

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