Житель Архангельска устроил дебош в отеле Мурманска

Архангелогородца увезли в отдел полиции, ему грозит административное наказание. Фото: Росгвардия

В Мурманске задержали беспокойного 31-летнего жителя Архангельска. Он остановился в отеле на проспекте Ленина и поздно ночью стал буянить. Как не старались его успокоить сотрудники, мужчина продолжал вести себя неприлично.

- К прибывшим по указанному адресу росгвардейцам обратился работник ресепшена и пояснил, что на одном из этажей отеля молодой человек ведет себя неадекватно. Он выражается грубой нецензурной бранью, необоснованно кричит на сотрудников отеля и на просьбы успокоится реагирует агрессивно. Покинуть помещение буян также отказывается, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

Архангелогородца увезли в отдел полиции, ему грозит административное наказание.

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