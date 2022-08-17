С начала года в Архангельской области семь детей выпали из окон из-за невнимательности родителей

Юный северянин выжил, но госпитализирован с тяжелыми травмами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи проводят проверку после падения из окна на восьмом этаже 7-летнего мальчика в Архангельске. Ребенок играл в квартире, рядом с ним были отец и старший брат, он забрался на подоконник, чтобы спрыгнуть на диван, но не удержал равновесие и упал на москитную сетку.

Юный северянин выжил, но госпитализирован с тяжелыми травмами.

- В Архангельской области с начала года это уже седьмой случай падения ребенка из окна дома. Один из них закончился гибелью малыша, - уточнили в УМВД Архангельской области.

Напомним: в ночь с 8 на 9 августа в Мурманске на улице Аскольдовцев произошло ЧП - из окна на пятом этаже выпал 28-летний мужчина.

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