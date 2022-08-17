Патриарх Кирилл стал почетным гражданином Архангельской области

В ближайшее время планировался визит главы РПЦ в регион, но сейчас он отложен на неопределенный срок.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
17 августа на внеочередной сессии Архангельского областного Собрания депутатов Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присвоили высшую награду региона - он стал почетным гражданином Архангельской области.
Присвоение звания инициировал губернатор Александр Цыбульский. Были учтены все добрые дела, которые глава РПЦ сделал субъекту. В том числе возрождение Соловецких островов, создание Архангельской митрополии, строительство кафедрального собора в честь святого Архистратига Михаила в Архангельске.
- Он был практически во всех крупных поселениях региона, а Архангельск считает особенным местом, в том числе, для миссии Русской Православной Церкви, отмечая его историческую и духовную ценность, - сообщили в правовом департаменте администрации губернатора.
В ближайшее время планировался визит главы РПЦ в регион, но сейчас он отложен на неопределенный срок.
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