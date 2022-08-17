В Мурманске побит второй суточный рекорд 1958 года

Оба предыдущий температурных рекорда для этих дат были установлены в 1958 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области стоит непривычная погода, хотя еще накануне столбик термометра в аэропорту "Мурманск" упал до нуля градусов.

16 августа в столице Заполярья был обновлен суточный температурный рекорд, 17 числа достижение удалось повторить.

- Уже в полдень на метеостанции было +26,3, что выше предыдущего достижения для 17 августа (+25,9), - сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Ожидается, что в ближайшие дни воздух прогреется еще больше. Оба предыдущий температурных рекорда для этих дат были установлены в 1958 году.

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