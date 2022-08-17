Из Чапомы вертолетом эвакуировали туриста с травмой плеча

Спецборт доставил туриста в Мурманск, где его передали сотрудникам скорой помощи. Фото: vk.com/szrpso
16 августа спецборт вылетал в Терский район Мурманской области, где туристу понадобилась помощь - у мужчины диагностировали травму плеча. В эвакуации участвовали спасатели Мурманского АКАСЦ и сотрудники Территориального центра медицины катастроф.
- Очевидцы доставили пострадавшего в населенный пункт Чапома к месту посадки вертолета, - сообщили в СЗРПСО МЧС России.
Спецборт доставил туриста в Мурманск, где его передали сотрудникам скорой помощи.
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