Из Чапомы вертолетом эвакуировали туриста с травмой плеча

Спецборт доставил туриста в Мурманск, где его передали сотрудникам скорой помощи. Фото: vk.com/szrpso

16 августа спецборт вылетал в Терский район Мурманской области, где туристу понадобилась помощь - у мужчины диагностировали травму плеча. В эвакуации участвовали спасатели Мурманского АКАСЦ и сотрудники Территориального центра медицины катастроф.

- Очевидцы доставили пострадавшего в населенный пункт Чапома к месту посадки вертолета, - сообщили в СЗРПСО МЧС России.

Спецборт доставил туриста в Мурманск, где его передали сотрудникам скорой помощи.

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