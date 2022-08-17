В Мурманской области по квоте нашли работу 56 врачей

Количество мест для фельдшеров увеличили с 7 до 13. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области создано 79 квотируемых мест для врачей, из которых 56 уже заняты. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Те, кто трудоустроен по квоте, имеют ряд бонусов.

- Осуществляются единовременные компенсационные выплаты и ежеквартальные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг. Дополнительные квотируемые рабочие места были добавлены Мурманской областной станции скорой медицинской помощи, Мурманскому областному клиническому многопрофильному центру, Апатитско-Кировской и Оленегорской ЦГБ, а также Мончегорской и Кандалакшской ЦРБ, - сообщили в минздраве.

Количество мест для фельдшеров увеличили с 7 до 13.

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