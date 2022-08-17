Пьяный водитель попал в ДТП на дороге Кандалакша - Полярные Зори

Северянину грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На 11 километре дороги Кандалакша - Полярные Зори произошло ДТП с участием единственной машины. 30-летний водитель Opel Astra не справился с управлением и улетел в кювет по ходу движения. Сам мужчина не пострадал, а вот его машине нужен будет ремонт.

- Сотрудники дорожной службы установили, что северянин управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Результат процедуры освидетельствования показал 1,086 мг/л выдыхаемого воздуха, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Северянину грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.

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