Морских ежей из Мурманской области будут экспортировать в Белоруссию и Казахстан

Морские ежи - один из гастрономических брендов Мурманской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Морские ежи - один из гастрономических брендов Мурманской области. Продукция пользуется спросом в Азии, а теперь ее будут поставлять также в Белоруссию и Казахстан. Товар презентовали на международной продовольственной выставке «Пищевая индустрия-2022» в Минске, и первые два контракта на поставки уже заключены.

Напомним: ранее стало известно, что морошку из Мурманской области повезут в Китай и ОАЭ. Туда ягоды хотят экспортировать вместо Европы.

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