Житель Мурманска расширил свою квартиру, захватив подъезд

Жители одного из домов в Мурманске ищут управу на соседа. Фото: Юлия Халина / vk.com/id9381507

Жители одного из домов в Мурманске ищут управу на соседа. Он словно сошел со страниц произведения Николая Гоголя "Мертвые души" и воплотил в реальность образ Плюшкина.

Северянин захламил не только свою квартиру, но и часть общего тамбура. Фото: Юлия Халина / vk.com/id9381507

Северянин захламил не только свою квартиру, но и часть общего тамбура: вещи уже лежат почти под дверьми соседних квартир. К слову, в квартиру самого "Плюшкина" дверь отсутствует и стоит рядом.

В комментариях к фотографиям непростой квартиры северяне сочувствуют тем, кто живет рядом с ним. Фото: Юлия Халина / vk.com/id9381507

В комментариях к фотографиям непростой квартиры северяне сочувствуют тем, кто живет рядом с ним, и отмечают, что в такой антисанитарии легко разводятся тараканы и клопы.

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