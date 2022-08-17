В общественном транспорте Мурманска можно платить картами с истекшим сроком действия

Вопросы по оплате проезда можно задать по телефону 8800-200-60-05.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманчане и гости города не так уж редко жалуются на проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте столицы Заполярья. Чаще всего они возникают, если пассажиры пользуются банковскими картами.
Компания-перевозчик сообщила, что найдено техническое решение.
- С14 августа используется новое программное обеспечение транспортных терминалов, которое предоставляет Национальная система платежных карт, — добавлена возможность оплаты проезда банковскими картами с истекшим сроком действия, - сообщили в "Электротранспорте".
Вопросы по оплате проезда можно задать по телефону 8800-200-60-05.
Напомним: в Мурманске на линию выйдет брендированный троллейбус, проезд в котором три дня будет бесплатным.
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