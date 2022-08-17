Работники сказали об утечке газа, но их проигнорировали. В Архангельске стали известны подробности взрыва на АЗС

Суд оштрафовал его на 350 тысяч рублей и запретил два года работать в сфере АЗС. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

28 января на улице Мостостроителей,8 в Архангельске произошел взрыв газа и пожар. Пострадала работавшая в то время оператор-кассир. Она успела выбежать на улицу, но уже в горящей одежде. Женщину госпитализировали с серьезными ожогами.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Обвинение предъявили 59-летнему владельцу заправки.

- В тот день сотрудники станции сообщили ему об утечке газа из-за неисправно работающего насосного оборудования, но он не остановил деятельность АГЗС, - рассказали в прокуратуре Архангельской области.

Свою вину бизнесмен отрицал до последнего. Суд оштрафовал его на 350 тысяч рублей и запретил два года работать в сфере АЗС.

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