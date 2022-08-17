В Апатитах 22-летний квартиросъемщик съехал вместе с чужой бытовой техникой

Сам северянин нигде не работал и ранее уже был не раз судим за кражи. Фото: Правительство Мурманской области

22-летний житель Никеля может на пять лет лишиться свободы. Как сообщили в УМВД по Мурманской области, в его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Молодой человек снимал квартиру на улице Зиновьева в Апатитах у 68-летней женщины и ее сына. А когда пришло время съезжать, увез не только свои вещи, но и хозяйскую стиральную машину, а также микроволновку. Их общая стоимость потянула на 12 тысяч рублей.

- Молодой человек в содеянном признался и пояснил, что он с женой и детьми снимал квартиру потерпевшего. Не удержавшись от соблазна, мужчина при выезде решил захватить чужое имущество. Похищенное продал, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Сам северянин нигде не работал и ранее уже был не раз судим за кражи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арктика сказала «нет». Федор Конюхов прервал рекордный полет к Северному полюсу. Мировой рекорд Федора Конюхова по достижению Северного полюса по воздуху сорвался (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru