Оступился на глазах у родителей. В Архангельске семилетний мальчик выпал из окна на восьмом этаже

Вечером 16 августа в Архангельске госпитализировали семилетнего мальчика. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 16 августа в Архангельске госпитализировали семилетнего мальчика. Он выпал из окна на восьмом этаже одного из домов на улице Логинова. Ребенок выжил,

- По предварительным данным, в присутствии одного из родителей ребенок забрался на подоконник, чтобы спрыгнуть с него на диван, но оступился и выпал из открытого окна, оборудованного москитной сеткой, - сообщили в Следственном комитете РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Мальчик выжил, но получил серьезные травмы. Следователи проводят процессуальную проверку.

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