В центре Мурманска ограничат движение из-за дорожных работ

Дорожная кампания в Мурманске продолжается. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дорожная кампания в Мурманске продолжается. И водителей предупреждают о новых неудобствах.

- Будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленинградской с 00.00 17 августа до 00.00 27 августа, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: дорогу Мишуково-Снежногорск снова будут перекрывать на участке 2+800 -5+200 километры из-за взрывных работ.

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