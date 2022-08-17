В Мурманске гендиректор подрядной организации пытался обжаловать приговор за гибель северянки от наледи

Осужденный пытался обжаловать приговор. Фото: Антон ЗАБИРОВ

26 марта 2019 года в центре Мурманска случилась трагедия. С кровли дома №8 на Рыбном проезде сорвалась наледь и упала на 63-летнюю жительницу дома. С тяжелыми травмами ее госпитализировали, но как ни боролись за ее жизнь врачи, северянка умерла.

В мае 2022 года виновным в случившемся признали генерального директора компании, отвечавшей за уборку наледи с крыши. В его отношении возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), а суд приговорил его к двум годам исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением и содержанием многоквартирных жилых домов на такой же срок.

Осужденный пытался обжаловать приговор.

- Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда оставила его без изменения, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

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