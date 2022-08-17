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Общество17 августа 2022 7:49

Прокуратура добилась возбуждения уголовного дело в отношении мурманской УК из-за долга за электроэнергию

«Мурманжилсервис» не перечислила «АтомЭнергоСбыту» 1,6 миллиона рублей
Ника СВЕТЛОВА
Долг перед ресурсоснабжающей компанией «АтомЭнергоСбыт» составил 1,6 миллиона рублей.

Долг перед ресурсоснабжающей компанией «АтомЭнергоСбыт» составил 1,6 миллиона рублей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В отношении управляющей компании из Мурманска «Мурманжилсервис» по требованию прокуратуры Ленинского округа возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, с причинением особо крупного ущерба).

- Компания собирала с мурманчан деньги за за услуги по поставке электроэнергии, однако дальше их никуда не перечисляла, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Долг перед ресурсоснабжающей компанией «АтомЭнергоСбыт» составил 1,6 миллиона рублей. При этом уголовное дело долго не возбуждали.

- В связи с допущенными нарушениями требований закона, выразившимися в несвоевременном начале уголовного преследования, в адрес начальника УМВД России по городу Мурманску внесено представление, - уточнили в надзорном ведомстве.

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