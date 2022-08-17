Прокуратура добилась возбуждения уголовного дело в отношении мурманской УК из-за долга за электроэнергию

Долг перед ресурсоснабжающей компанией «АтомЭнергоСбыт» составил 1,6 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В отношении управляющей компании из Мурманска «Мурманжилсервис» по требованию прокуратуры Ленинского округа возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, с причинением особо крупного ущерба).

- Компания собирала с мурманчан деньги за за услуги по поставке электроэнергии, однако дальше их никуда не перечисляла, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Долг перед ресурсоснабжающей компанией «АтомЭнергоСбыт» составил 1,6 миллиона рублей. При этом уголовное дело долго не возбуждали.

- В связи с допущенными нарушениями требований закона, выразившимися в несвоевременном начале уголовного преследования, в адрес начальника УМВД России по городу Мурманску внесено представление, - уточнили в надзорном ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арктика сказала «нет». Федор Конюхов прервал рекордный полет к Северному полюсу. Мировой рекорд Федора Конюхова по достижению Северного полюса по воздуху сорвался (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru