От заморозков до аномального тепла за сутки. В Мурманске обновился суточный температурный рекорд

Северянам стоит поторопиться с прогулками: уже 18 августа синоптики обещают похолодание.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В последние дни погода в Заполярье играет контрастом: сначала заморозки, потом аномальное тепло.
16 августа в Мурманске обновился суточный температурный рекорд!
- Воздух на метеостанции прогрелся до +25,4, что на полградуса выше предыдущего максимального значения для 16 августа (+24,9 в 1958 году). Предыдущий суточный рекорд тепла у нас был относительно недавно - 29 июня. А следующий уже 17 августа, - пишет паблик "Погода в Мурманске" (12+).
Северянам стоит поторопиться с прогулками: уже 18 августа синоптики обещают похолодание.
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