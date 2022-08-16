Мобильная ярмарка "Наша рыба" посетит Ковдор и Ёнский

Северяне смогут купить рыбу на 20-30% дешевле, чем в магазине. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мобильная ярмарка "Наша рыба" продолжает путешествие по Мурманской области. 20 августа она посетит Ковдор и впервые приедет в Ёнский.

- Приобрести рыбную продукцию в Ковдоре можно будет с 11.00 до 18.00. Фудтраки встанут возле гостиницы "Уют" на улице Кошица, район дома №28. В Ёнском ярмарка ждет гостей с 12.00 до 15.00 на улице Строителей, 4а, вблизи сельского дома, - сообщили организаторы ярмарки.

Северяне смогут купить рыбу на 20-30% дешевле, чем в магазине.

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