В среду воздух в Мурманской области прогреется до +27

До четверга северяне могут наслаждаться хорошей погодой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

До четверга северяне могут наслаждаться хорошей погодой.

- 16 августа в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +22 +27°, - сообщает региональный гидрометцентр.

Напомним: в отдельных районах Заполярья установлен четвертый класс пожарной опасности.

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