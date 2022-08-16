В среду воздух в Мурманской области прогреется до +27

До четверга северяне могут наслаждаться хорошей погодой.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
До четверга северяне могут наслаждаться хорошей погодой.
- 16 августа в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +22 +27°, - сообщает региональный гидрометцентр.
Напомним: в отдельных районах Заполярья установлен четвертый класс пожарной опасности.
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