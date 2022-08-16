В Мурманске кота с травмами выкинули прямо в переноске

У второго подъезда дома №25 на улице Маклакова нашли переноску. Фото: Ольга Порк
Зооволонтеры Мурманска столкнулись с очередным случаем предательства по отношению к четвероногому другу. У второго подъезда дома №25 на улице Маклакова нашли переноску.
- Внутри кот некастрированный. По поведению - домашний, но с травмами, - написали в паблике фонда помощи животным "Путеводная звезда".
Сейчас для мурлыки ищут передержку и добрые руки, чтобы котик вновь обрел дом. Фото: Ольга Порк
Сейчас для мурлыки ищут передержку и добрые руки, чтобы котик вновь обрел дом.
Напомним: история истощенных собак в Кировске возмутила северян.
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