В Мурманске кота с травмами выкинули прямо в переноске

У второго подъезда дома №25 на улице Маклакова нашли переноску. Фото: Ольга Порк

Зооволонтеры Мурманска столкнулись с очередным случаем предательства по отношению к четвероногому другу. У второго подъезда дома №25 на улице Маклакова нашли переноску.

- Внутри кот некастрированный. По поведению - домашний, но с травмами, - написали в паблике фонда помощи животным "Путеводная звезда".

Сейчас для мурлыки ищут передержку и добрые руки, чтобы котик вновь обрел дом. Фото: Ольга Порк

Сейчас для мурлыки ищут передержку и добрые руки, чтобы котик вновь обрел дом.

Напомним: история истощенных собак в Кировске возмутила северян.

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