На два дня на дороге Мишуково - Снежногорск отменили перекрытия из-за взрывов

Как сообщили в Мурманскавтодоре, 23 и 24 числа проезд будет осуществляться в привычном режиме, взрывные работы отменены.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
15 августа на дороге Мишуково-Снежногорск начались перекрытия, которые связаны с взрывами на строительстве комплекса перегрузки угля "Лавна". Ограничения на участке 2+800 - 5+200 километры движения продлятся до 31 августа.
Однако, как сообщили в Мурманскавтодоре, 23 и 24 числа проезд будет осуществляться в привычном режиме, взрывные работы отменены.
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