Годовая инфляция в Мурманской области замедлилась до 16,18%

Увеличение внутреннего производства помогло упасть ценам на лесоматериалы и металлопродукцию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области замедлилась годовая инфляция, в инфляции она составила 16,18%, тогда как в июне она была 16,9%.

- Замедление инфляции в регионе было преимущественно обусловлено расширением предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров, укреплением рубля в предыдущие месяцы, а также охлаждением потребительского спроса на отдельных товарных рынках, - рассказали в отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центробанка.

Так, цены на овощи и фрукты снизились благодаря увеличению поставок из-за рубежа, мясная продукция - из-за наращивания производства свинины. Увеличение внутреннего производства помогло упасть ценам и на лесоматериалы и металлопродукцию.

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