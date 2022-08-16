Из Мурманска в Новосибирск будет летать прямой самолет

С 18 сентября будут запущены прямые самолеты по маршруту Мурманск-Новосибирск. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 18 сентября будут запущены прямые самолеты по маршруту Мурманск-Новосибирск. Сейчас добраться из Заполярья в Сибирь можно через Санкт-Петербург и Москву.

Полет будет длиться 4,5 часа, стоимость билета в одну сторону составит 9 тысяч рублей. Рейсы будут выполняться по вторникам и воскресеньям, после расписание может быть скорректировано.

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