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Общество16 августа 2022 13:04

Из Мурманска в Новосибирск будет летать прямой самолет

Первый рейс будет выполнен 18 сентября
Есения ДОБРОНРАВОВА
С 18 сентября будут запущены прямые самолеты по маршруту Мурманск-Новосибирск.

С 18 сентября будут запущены прямые самолеты по маршруту Мурманск-Новосибирск.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 18 сентября будут запущены прямые самолеты по маршруту Мурманск-Новосибирск. Сейчас добраться из Заполярья в Сибирь можно через Санкт-Петербург и Москву.

Полет будет длиться 4,5 часа, стоимость билета в одну сторону составит 9 тысяч рублей. Рейсы будут выполняться по вторникам и воскресеньям, после расписание может быть скорректировано.

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