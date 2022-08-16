В отдельных районах Мурманской области установлен четвертый класс пожарной опасности

Пока стоит тепло, северянам напоминают, что в лесах нельзя разводить огонь. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманскую область пришла аномальная для середины августа жара, в ближайшие два дня могут быть обновлены суточные рекорды.

А пока стоит тепло, северянам напоминают, что в лесах нельзя разводить огонь.

- По данным Мурманского УГМС, с 16 по 18 августа на юге, западе и центральной части Мурманской области и в Мурманске ожидается четвертый региональный класс пожарной опасности, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: это лето в Заполярье богато на грибы.

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