Совет эксперта: что делать, если в ценнике стоимость одна, а на кассе пробивают по другой

Северянам рекомендуют сфотографировать ценник и записать на видео разговор с продавцом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время магазины все чаще меняют ценники, а северяне не успевают следить за стоимостью. И это часто приводит к неприятным ситуациям на кассе, когда товар пробивают по иной цене, чем указана на ценнике. Юрист из Мурманска Виктор Родионов рассказал, что делать в такой ситуации.

- Если кассир отказывается выполнить требования закона, необходимо позвать управляющего магазином (отделом) либо директора торгового учреждения. Он обязан знать эти требования и, по идее, должен пойти на уступки. В том случае если этого не происходит, нужно писать претензию на имя руководителя магазина и не забыть данный документ зарегистрировать. Это так называемый досудебный порядок урегулирования спора, - рассказал "АиФ-Мурманск" Виктор Родионов.

Также северянам рекомендуют сфотографировать ценник и записать на видео разговор с продавцом.

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