Поезд Севастополь – Мурманск задерживается в пути из-за диверсии в Крыму

По уточненным данным, поезд №184 Севастополь – Мурманск отправится из Владиславовки 17 августа в 5.33. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 16 августа в Крыму произошла диверсия: в Майском под Джанкоем сдетонировали хранившиеся на территории воинской части боеприпасы. Из-за этого в пути задерживаются поезда южного направления.

- В районе станции Азовская было приостановлено движение поездов. Задерживаются 7 составов (6 в Крым, 1 из Крыма). В настоящий момент пассажиры 28 поезда высажены на станции Владиславовка. Перевозка пассажиров до станции назначения в Крыму будет осуществлена автобусами. Поезда задерживаются от одного часа до трех, - сообщили в компании-перевозчике "Гранд сервис экспресс".

По уточненным данным, поезд №184 Севастополь – Мурманск отправится из Владиславовки 17 августа в 5.33. Пассажиры могут прибыть на вокзалы Севастополя или Симферополя к времени, указанному в билетах, либо на станцию Владиславовка 17 августа к 5.33.

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