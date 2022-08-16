В желтой зоне. Мурманская область оказалась в числе регионов, где коронавирус бушует еще не очень сильно

В России готовятся к новой волне коронавируса. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В России готовятся к новой волне коронавируса. В Мурманской области уже есть первые заразившиеся штаммом "Кентавр".

Сайт "Стопкоронавирус.рф" опубликовал карту, наглядно показывающую, как обстоит ситуация с заболеваемостью в разных регионах. На данный момент вся она желто-оранжево-красная, что означает, что нет ни одного субъекта РФ, где бы не было коронавируса или низких показателей заболеваемости.

Мурманская область попала в желтую зону, у нас приходится 30 и менее заболевших на 100 тысяч населения. С учетом того, что большинство субъектов имеют оранжевый цвет (31-90, 90-150 заболевших на 100 тысяч) или красный (150 случаев и более), это один из лучших результатов.

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