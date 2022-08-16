Стали известны подробности смертельного ДТП с участием одной машины на дороге Кандалакша-Алакуртти

Lada перевернулась на крышу, водитель погиб на месте. Фото: vk.com/kandaone

15 августа на 34 километре дороги Кандалакша-Алакуртти «Салла» произошла смертельная авария, в которой погиб один человек. В региональной Госавтоинспекции рассказали подробности случившегося.

- По предварительным данным, водитель Lada из-за переутомления потерял контроль над машиной и съехал с кювет по ходу движения, где допустил наезд на дорожное ограждение, - уточнили в УГИБДД по Мурманской области.

Lada перевернулась на крышу, водитель погиб на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арктика сказала «нет». Федор Конюхов прервал рекордный полет к Северному полюсу. Мировой рекорд Федора Конюхова по достижению Северного полюса по воздуху сорвался (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru