Погода в Мурманске может установить суточный рекорд

На данный момент столбик термометра уже поднялся до +24. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область пришла аномальная для середины августа жара. И в ближайшие два дня - 16 и 17 августа - в Мурманске могут быть обновлены суточные рекорды.

- Сегодня мы с вами будем штурмовать +25, а по совместительству суточный рекорд для 16 августа (+24,9), - пишет паблик «Погода в Мурманске» (12+).

На данный момент столбик термометра уже поднялся до +24.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арктика сказала «нет». Федор Конюхов прервал рекордный полет к Северному полюсу. Мировой рекорд Федора Конюхова по достижению Северного полюса по воздуху сорвался (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru