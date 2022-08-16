Жители Североморска нашли у озера мины «Лепесток»

В лесах Мурманской области часто находят эхо Великой Отечественной войны - различные снаряды. Фото: vk.com/i.murmansk

В лесах Мурманской области часто находят эхо Великой Отечественной войны - различные снаряды. А некоторые оказываются в траве уже в наши дни.

Так, у Щукозера североморцы нашли мины «Лепесток».

- Судя по маркировке "У", мины учебные, - пишет паблик «Мурманск» (18+).

В комментариях к записи северяне пишут, что рядом с озером можно найти много следов от учений. Но бдительность терять не стоит: в земле могут быть и снаряды времен войны.

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