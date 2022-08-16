В Мурманске три дня можно будет бесплатно ездить на фирменном троллейбусе

Троллейбус будет ходить по маршрутам №3 и №4. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске будет курсировать брендированный троллейбус с символикой «Атомфлота».

- Общественный транспорт выйдет на улицы города в честь 45-летия достижения атомным ледоколом «Арктика» Северного полюса. С 17 по 19 августа проезд в фирменном троллейбусе будет для горожан бесплатным, - сообщили в «Атомфлоте».

Троллейбус будет ходить по маршрутам №3 и №4.

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