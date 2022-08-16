В магазине Североморска кассир украла 25 тысяч рублей

Всего северянка успела взять 25 тысяч рублей и к моменту обнаружения отсутствия денег уже потратила их. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летняя жительница Североморска теперь находится под подпиской о невыезде, ей грозит до двух лет лишения свободы. Как сообщили в УМВД по Мурманской области, в отношении северянки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Женщина работала в североморском магазине кассиром и позарилась на выручку. Пока никто из других сотрудников не видел, она стала брать деньги. Недостачу обнаружили не сразу, а злоумышленницу вычислили по камерам видеонаблюдения.

- При просмотре видеоматериала было установлено, что к хищению денежных средств из кассового аппарата причастна одна из работниц данного учреждения. Полицейские также выяснили, что женщина в течение месяца совершила несколько краж денежных средств. Суммы варировались от одной до пяти тысяч рублей, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Всего северянка успела взять 25 тысяч рублей и к моменту обнаружения отсутствия денег уже потратила их.

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