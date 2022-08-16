В Мурманской области не хватает 164 педагога

Накануне Дня знаний в Мурманской области рассказали о кадровой ситуации в учебных учреждениях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне Дня знаний в Мурманской области рассказали о кадровой ситуации в учебных учреждениях. На текущий момент в Заполярье есть дефицит учителей - школам не хватает 164 педагога, что составляет 3% от общего числа педагогов.

- По состоянию на 1 июля, в школах региона количество вакансий сократилось на 12,3% по сравнению с прошлым годом. Больше всего вакансий в школах Мурманска, ЗАТО Александровск и Печенгского округа. Наибольшее количество вакансий учителей русского языка, математики, начальных классов, английского языка, - сообщили Nord-News в министерстве образование и науки Мурманской области.

Напомним: 1 сентября в Мурманской области откроется 270 профильных классов, в которых будут учиться 5,5 тысячи старшеклассников.

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