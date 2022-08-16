Житель Мурманска получил новый срок за попытку приобрести наркотики в колонии

36-летний житель Мурманска на свободе долго не задерживается и получает один срок за другим. Фото: Антон ЗАБИРОВ

36-летний житель Мурманска на свободе долго не задерживается и получает один срок за другим. Отбывая наказание в исправительной колонии строгого режима, он снова нарушил закон.

- Осенью 2021 года обвиняемый через не осведомленное о его преступных намерениях лицо договорился о получении пакета со средствами личной гигиены, среди которых были спрятаны свертки с наркотическим средством, - сообщает прокуратура Мурманской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Суд приговорил его к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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