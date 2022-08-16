86-летняя жительница Апатитов спрятала 1,5 миллиона рублей в постельное белье и отдала мошенникам

В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Фото: Антон ЗАБИРОВ

86-летняя апатитчанка стала жертвой мошенников, которые не стали утруждать себя и обманули северянку по стандартной схеме.

Ей позвонила неизвестная и сказал, что дочь женщины устроила ДТП и сейчас находится в больнице.

- Также звонившая аферистка пояснила, что необходимо собрать постельное белье и спрятать в него 1,5 миллиона рублей для возмещения ущерба пострадавшей стороне, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Апатитчанка отдала мошенникам и белье, и деньги, а потом только позвонила дочери и узнала, что с той все в порядке. В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

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