На дороге Кандалакша-Алакуртти произошла смертельная авария

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в УГИБДД по Мурманской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
16 августа в Мурманской области произошла смертельная авария. По предварительным данным, она случилась на 36 километре дороги Кандалакша-Алакуртти.
- По непонятным обстоятельствам автомобиль съехал в кювет, затем перевернулся, - пишет паблик "Кандалакша онлайн" (18+).
"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в УГИБДД по Мурманской области.
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