На дороге Кандалакша-Алакуртти произошла смертельная авария

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в УГИБДД по Мурманской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

16 августа в Мурманской области произошла смертельная авария. По предварительным данным, она случилась на 36 километре дороги Кандалакша-Алакуртти.

- По непонятным обстоятельствам автомобиль съехал в кювет, затем перевернулся, - пишет паблик "Кандалакша онлайн" (18+).

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в УГИБДД по Мурманской области.

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