"140 дней и ночей ужаса". В Кировске во время реконструкции памятника нашли записку в будущее

В Кировске идет реставрация памятного знака кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

В Кировске идет реставрация памятного знака кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Во время работ обнаружили капсулу с посланием внутри от ветеранов - «кировчанам третьего тысячелетия».

В нем те, кто прошел войну, напутствуют потомков не повторять больше такого кровопролития. «140 дней и ночей ужаса бомбежек, смертельных боев на земле, в воздухе и на море [...] Гордый потомок героев Хибинского края! Помни страшную правду войны. С благодарностью и почтением преклони колени у могил павших и оставь навсегда в своем сердце память о них - ПОБЕДИТЕЛЯХ [...]».

- По данным Кировского историко-краеведческого музея, обращение посвящено 100-летию Победы в Великой Отечественной войне. Капсула заложена 9 мая 2000 года. Место закладки не было никак обозначено. Капсулу оставят на том же месте, только теперь будет установлена еще и табличка с памятной надписью, - сообщили в администрации Кировска.

В послании те, кто прошел войну, напутствуют потомков не повторять больше такого кровопролития. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

Напомним: в 2017 году на Мурманской ТЭЦ вскрыли капсулу времени из периода «мазутной иглы». Ресурсники сообщили потомкам о слабых нагревательных приборах.

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