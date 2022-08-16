Житель Мурманска 8 лет хранил в песчаном тайнике противотанковую гранату

Суд приговорил его к 6,5 годам колонии особого режима и штрафу в 30 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

46-летний мурманчанин восемь лет подвергал смертельной опасности других людей. В феврале 2013 года он прямо в тамбуре многоквартирного дома на проспекте Кольском спрятал реактивную противотанковую гранату, где она лежала годами.

После мужчина сделал тайник в песчаной насыпи в Коле и поместил снаряд туда. Опасный трофей у северянина изъяли сотрудники УФСБ, а в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывного устройства).

- Признав вину, мужчина пояснил, что приобрел взрывное устройство у иного лица и хранил его с целью последующей продажи, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд приговорил его к 6,5 годам колонии особого режима и штрафу в 30 тысяч рублей.

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