Госконтракт по реконструкции краеведческого музея в Мурманске расторгли из-за удорожания

Реконструкция Мурманского областного краеведческого музея началась в 2019 году и уже должна была закончиться. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Реконструкция Мурманского областного краеведческого музея началась в 2019 году и уже должна была закончиться. Однако работы затянулись.

- Такие здания тяжело реконструируются. На объекте уже в процессе часто выясняются неожиданные моменты. Также это объект культурного наследия, поэтому он проходит через многочисленные экспертизы, - рассказала министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Из-за удорожания стройматериалов и незапланированных работ первоначальный контракт расторгли по итогам технической экспертизы. Однако сейчас работы продолжаются, в частности, подрядчик работает над шахтой лифта.

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