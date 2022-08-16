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Политика16 августа 2022 7:37

Вблизи Мурманской области британский самолет-разведчик пересек российскую границу

Британский самолет вытеснил российский МиГ-31бм
Есения ДОБРОНРАВОВА
Наш самолет вытеснил "британца" в нейтральные воды.

Наш самолет вытеснил "британца" в нейтральные воды.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 августа Минобороны РФ сообщило об инциденте над Баренцевым морем. Вблизи Кольского полуострова был замечен британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135.

- Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм. Воздушная цель нарушила границу РФ в районе мыса Святой Нос, - уточнили в Минобороны.

Наш самолет вытеснил "британца" в нейтральные воды.

Напомним: в апреле у побережья Мурманской области летал американский самолет-разведчик.

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