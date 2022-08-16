Вблизи Мурманской области британский самолет-разведчик пересек российскую границу

Наш самолет вытеснил "британца" в нейтральные воды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 августа Минобороны РФ сообщило об инциденте над Баренцевым морем. Вблизи Кольского полуострова был замечен британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135.

- Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм. Воздушная цель нарушила границу РФ в районе мыса Святой Нос, - уточнили в Минобороны.

Наш самолет вытеснил "британца" в нейтральные воды.

Напомним: в апреле у побережья Мурманской области летал американский самолет-разведчик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арктика сказала «нет». Федор Конюхов прервал рекордный полет к Северному полюсу. Мировой рекорд Федора Конюхова по достижению Северного полюса по воздуху сорвался (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru