"Результатом недоволен". В Полярном на стене дома появился портрет знаменитого певца

В Полярном на улице Сивко - на угле домов №10 и 11 - появился портрет Юрия Шатунова. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Полярном на улице Сивко - на угле домов №10 и 11 - появился портрет Юрия Шатунова. Создал его художник Сергей Береснев.

- Поверил в своих силы и решил портрет сделать на узнаваемость... Результатом не доволен! Но и не смог бы лучше, ибо нет столько оттенков в наличии... Хотя смог бы, но тогда надо бы было мне еще дней 5, наверное... Но некоторые узнали, кто это, поэтому не прям все так плохо я думаю, - рассказал Сергей в своем паблике "ZapArt" (12+).

Фото: vk.com/zapart

Напомним: в Мурманске на подпорной стене на проезде Связи появился яркий мурал. Автор нанес надпись, которую не так просто прочитать.

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