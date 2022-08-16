В Мурманскую область пришла аномальная жара

Уже 18 августа начнется похолодание вплоть до +10. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманск вернулась летняя жара. В ближайшие дни северяне снова могут забыть о куртках и приятно провести время на свежем воздухе.

- Благодаря солнечной погоде (дожди пройдут только ночью и утром во вторник), воздух разогреется до +25 во вторник и до +27...+28 в среду. Оба дня могут побить суточные рекорды тепла. При этом будет достаточно сильный южный ветер: до 13 м/с во вторник и до 15 м/с в среду, - сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+).

А вот уже 18 августа начнется похолодание вплоть до +10. Правда, по предварительному прогнозу, на выходных снова обещает быть жара.

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